Il sogno si chiama New York e partecipare al primo turno del tabellone principale degli US Open, in programma dal 26 agosto all'8 settembre, superando gli ostacoli della qualificazioni.

Il sanremese Gianluca Mager va a caccia del grande traguardo ed ufficiale la sua partecipazioni alle qualificazioni dell'ultimo Grande Slam stagionale.

La racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, parteciperà alle qualificazioni dei prossimi US Open dal prossimo 19 agosto.