Sanremo: grande successo domenica scorsa ai 'Bagni Stella' per il torneo di beach volley 'Pensando a te... Matteo' (Foto)

Si è svolto sabato scorsi, ai ‘Bagni Stella’ di Sanremo, il torneo di beach volley ‘Pensando a te... Matteo’, evento sportivo di solidarietà in ricordo del giovane Matteo Morselli, prematuramente scomparso l'anno scorso.

L'evento ha raccolto l'adesione di numerosi partecipanti, che hanno voluto ricordare con affetto Matteo, in una giornata di sport e amicizia. Le quote di iscrizione e le ulteriori offerte raccolte, tra cui la maglia donata dal campione di calcio Stefano Sturaro, verranno interamente devolute in beneficienza. Le gare iniziate verso le 10, si sono sviluppate su due gironi all'italiana che hanno determinato un tabellone che ha portato in serata a proclamare la squadra vincitrice.

Le squadre partecipanti, ben dieci e tutte miste, sono scese in campo con quattro componenti ciascuno e con riserve che potevano dare il cambio in qualunque momento. Ogni incontro si è svolto sulla distanza di un set con un limite di tempo prestabilito. Scambi avvincenti, tanta passione ed armonia hanno fatto da comune denominatore per tutta la giornata, che ha incoronato vincitrice la squadra dei ‘Kallmecrazy’, secondi i ‘Grisù’ e terzi classificati i ‘Bronch’.