Calcio. Morte Rafael Baroni, sgomento nell'ASD Imperia e in tutto il pallone ponentino per la scomparsa del 19enne. Antonio Giovane lo ricorda così: "Ragazzo di cuore"

La morte improvvisa di Rafael Baroni ha lasciato sgomento non solo nell'ASD Imperia ma in tutto il calcio ponentino. La prima cosa da capire è cosa sia realmente successo alla giovane promessa neroazzurra (solo 19 anni), trovata senza vita in un'area di Andora.

Il ricordo di Antonio Giovane. Tanti sono i messaggi arrivati in redazione per lo sfortunato calciatore di Imperia, tra cui quello breve ma toccante del dirigente neroazzurro Antonio Giovane: "Questa è una notizia che ci lascia tutti senza parole, Rafael era un ragazzo di cuore".

Bregolin e Dinaese&Golfo. Dello stesso avviso è Francesco Bregolin, ex Team Manager dell'Imperia e attualmente Direttore Generale della Dianese&Golfo: "L'ho visto giocare nella scorsa stagione, queste sono notizie che non vorresti mai ricevere. Io e la società Dianese&Golfo siamo vicini alla Famiglia di Rafael in questo momento tragico".

Le redazioni sportive di Rivierasport.it e Svsport.it si uniscono al dolore per la perdita di Rafael e porgono le più sentite condoglianze alla Famiglia.