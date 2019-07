Calciomercato Promozione. Il Taggia non si ferma più: in attacco UFFICIALE l'arrivo di Luca Celotto

Il Taggia non si ferma più e i dirigenti giallorossi regalano un'altra pedina importante a mister Siciliano per l'attacco.

Vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione Luca Celotto, classe 1998 ed ex Argentina Arma, dopo un'esperienza nella Serie A di Malta nelle fila del Hamrun Spartans e nel Mqabba FC.

Il comunicato del club

"L’ASD Taggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Luca Celotto per la Stagione Sportiva 2019-2020.



Luca classe ‘98 dopo un'esperienza a Malta nel campionato di Serie A nel Hamrun Spartans e nel Mqabba FC ed ex dell’Argentina Arma torna in Italia per vestire il giallorosso.



Augurandogli buona fortuna tutta la Società è felice di dargli il Benvenuto nella famiglia giallorossa...siAMOTAGGIA".