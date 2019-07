Calciomercato Promozione. Taggia, continua la campagna acquisti dei giallorossi: UFFICIALI l'ingaggio di Luca Conrieri e la conferma di bomber Davide Rovella

Il Taggia continua la grande campagna acquisti e sulla Pagina Facebook Ufficiale annuncia due movimenti molto importanti, in vista della prossima stagione che scatterà lunedì prossimo con il raduno al 'Marzocchini'.

I dirigenti giallorossi trovano la conferma di bomber Davide Rovella, che per la quarta stagione consecutiva indosserà la maglia giallorossa. Un colpo in avanti per un Taggia sempre più competitivo. E' arrivato anche l'esterno Luca Conrieri che torna nella nostra provincia dopo l'esperienza al Finale e già allenato da Siciliano alla Sanstevese.

Davide Rovella resta giallorosso: il comunicato del club

"La Dirigenza giallorossa è felice di annunciare un'altra riconferma, resterà alla corte di Mister Siciliano anche l’attaccante Davide Rovella. L’attaccante classe ‘86 ex di Pistoiese, Sanremese, Argentina ed Imperia resta al “Marzocchini” per iniziare la quarta stagione consecutiva in maglia Taggia.

La famiglia giallorossa augura al “Bomber” un grosso in bocca al lupo...siAMOTAGGIA".

Luca Conrieri è un nuovo giocatore del Taggia: il comunicato del club

"L’ASD Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Luca Conrieri per la Stagione Sportiva 2019-2020. L’esterno classe ‘94, già allenato da Mister Siciliano, l’anno scorso ha disputato il campionato di Eccellenza con il Finale, in passato ha vestito anche le maglie di Argentina Arma e Sanstevese.

Si ringrazia la società Finale FBC nella persona del Presidente Candido Cappa per la buona riuscita della trattativa. Tutta la Dirigenza giallorossa augura un grosso in bocca al lupo al ragazzo...siAMOTAGGIA"