Tiro con l'arco. Arcieri Imperiesi, ottimi risultati a Santo Stefano in Aspromonte

Lo scorso fine settimana ha visto gli Arcieri Imperiesi impegnati in diverse competizioni anche fuori regione.

Sabato 27 luglio si è svolto a Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) il Campionato Italiano di Tiro di Campagna, un percorso organizzato nel bosco di faggi dell’omonimo parco nazionale.

Per gli Arcieri Imperiesi San Camillo si sono qualificati 5 atleti che hanno riportato risultati meritevoli su un difficoltoso percorso. Eleonora Dulbecco si è aggiudicata la medaglia d’argento per la categoria Ragazzi Femminile riportando il suo record personale in questa specialità. Alessia Ghilino ha ottenuto il quinto posto nella stessa categoria. Mirko Zunino per la categoria Arco Nudo Senior Maschile si è piazzato al quindicesimo posto. Guido Ferri e Riccardo Piccioli nella categoria Arco Nudo Master maschile, hanno ottenuto un buon quinto e nono posto.

A Salice Terme, in provincia di Voghera, si è svolto il Trofeo Freccia d’Argento. A questo prestigioso evento, cui hanno preso parte arcieri della squadra nazionale, hanno partecipato atleti del sodalizio imperiese. Gaia Barbarino nella divisione Arco Olimpico ha ottenuto il quarto posto assoluto femminile. Gaia, domenica 28, è stata impegnata nella seconda giornata di gara riportando il terzo posto assoluto e raggiungendo il suo record personale. Paolo Lazzarini, nella stessa divisione, ha ottenuto il secondo posto assoluto per la categoria Ragazzi Maschile.

Domenica 28 la società imperiese ha organizzato il suo primo 900 Round, una competizione che prevede 30 tiri a 3 distanze differenti. Simona Volponi per la categoria Arco Olimpico Senior Femminile ottiene il primo posto. Orietta Cicconetti per la categoria Arco Olimpico Master Femminile trionfa. Lorenzo Gugole per la categoria Allievi Maschile è primo così come Lisa Muschietti per la categoria Allievi Femminile.

Paolo Lazzarini e Giacomo Cassini per la categoria Ragazzi Maschile, sono rispettivamente primo e secondo posto. Matteo Dardanelli e Giorgio Giaccardi per la categoria Giovanissimi Maschile, sono primo e secondo posto. Edis Bortolossi, Vittorio Pasqualotto e Renato Bianciardi per la categoria Arco compound Master Maschile, sono rispettivamente primo, secondo e terzo posto. Pwer i tre atleti primo posto nella competizione a squadre. Matteo Massa per la categoria Arco Compound Allievi Maschile chiude al primo posto, così come Alessandro Basteris Alessandro nella categoria Arco Nudo Giovanissimi Maschile.