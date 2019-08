Calcio. Camporosso ospita il Corso per l'abilitazione per allenatori Dilettanti Regionali UEFA D

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Uefa D e ne affida l’attuazione al Comitato Regionale LIGURIA LND - FIGIC in collaborazione con l’A.I.A.C. Imperia del Presidente Vincenzo Stragapede.

Il corso avrà inizio lunedì 23 settembre 2019, sarà strutturato in forma modulare e avrà la durata di sei settimane con l’obbligo di frequenza . Ogni modulo sarà articolato in una settimana di lezione intervallata da una settimana di sosta (dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30).

Tutti gli interessati potranno prendere visione e scaricare il “Bando di ammissione al corso” sul sito del Settore Tecnico www.settoretecnico.figc.it sezione Corsi o sul sito www.assoallenatori.it o dal Comunicato ufficiale n°23-2019/2020 della Figc Liguria e Imperia. Per ulteriori info contattare il Presidente Aiac Imperia – Stragapede Vincenzo al 349.3953700.

Corso che abilita gli e forma Allenatori che andranno a operare nel calcio Dilettantistico, più precisamente potranno allenare prime squadre di Serie D, Eccellenza, Promozione , Prima, Seconda e Terza Categoria e Juniores Nazionale,Regionale e Provinciale maschile. Mentre potranno allenare fino alla Serie C femminile.

I moduli saranno così articolati :

1°- 23 settembre / 28 settembre;

2°- 07 ottobre / 12 ottobre;

3°- 21 ottobre / 26 ottobre;

4°- 04 novembre / 09 novembre;

5° - 18 novembre / 23 novembre;

6° - 02 dicembre / 07 dicembre;

7°- 19/20/21 dicembre esami;

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’ esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate con documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al Comitato Regionale LIGURIA LND -FIGC – Commissione Corso Allenatore Dilettante Regionale - Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova GE, entro il 05/09/2019. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro (presentazione copia contratto lavoro) abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto nella regione in cui ha sede il Comitato.

b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;

c) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della presentazione delle domande;

d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;

e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.

I candidati ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 660,00 (con assegno circolare intestato a Settore Tecnico) comprensiva della quota di iscrizione all’albo dei tecnici.