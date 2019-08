Calcio. Europa League: il Neftchi Baku di Roberto Bordin a caccia della qualificazione al terzo turno preliminare

Il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin va a caccia della qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League, un obiettivo alla portata dopo la vittoria in Russia del match di andata.

La squadra azera, allenata dall'ex difensore della Sanremese, si presenta a questo appuntamento (calcio d'inizio questa sera, ore 19) con il favore del pubblico amico e forte del vantaggio ottenuto all'andata contro i russi dell'Arsenal Tula.

In caso di passaggio del turno i bianconeri sfideranno gli israeliani dello Yehuda, dove in palio ci sarà la possibilità di giocarsi i playoff, decisivi per il passaggio alla fase a gironi.