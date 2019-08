Calciomercato Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, è fatta anche per Manuel Feo: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene"

Dopo Alex De Flaviis e Alessandro Palladino il Don Bosco Vallecrosia Intemelia acquista un nuovo giocatore: Manuel Feo.

Classe 1998, la new entry si aggiunge alla squadra che il neo direttore sportivo Salvatore Cascià e il nuovo allenatore della prima squadra Manuele Fiore stanno formando in vista della prossima stagione in Prima Categoria.

"Sicuramente ho scelto di entrare a far parte di questa società per il progetto che mi hanno offerto il ds Cascià e il mister Fiore. Quando ci siamo incontrati mi hanno messo davanti delle idee chiare: costruire una squadra giovane e che sappia entusiasmare chi viene a sostenerci la domenica, per questo motivo ho accettato" – dichiara Manuel Feo, ex giocatore del Camporosso.

"Mi aspetto di lavorare bene con questa squadra perché ci sono tutti i presupposti per farlo e di trovare al più presto l’intesa con i nuovi compagni - afferma Feo - l’obiettivo personale per la prossima stagione è di cercare di dare il mio contributo a questa squadra e migliorarmi imparando da chi ha più esperienza di me in questa categoria".

“Per quanto riguarda l’obiettivo collettivo direi che ogni squadra che inizia un campionato ha lo stesso sogno, quindi spero che riusciremo a lavorare bene e poi alla fine dell’anno tireremo le somme e vedremo se saremmo riusciti o meno a realizzarlo" – conclude il giovane calciatore.