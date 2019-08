Tennis. ATP Los Cobos: buona la prima per Fabio Fognini. Superato lo spagnolo Granollers

In Messico inizia con il piede giusto il torneo di Los Cobos (250 World Series) per Fabio Fognini, testa di serie numero 1 del tabellone principale.

La racchetta armese ha superato negli ottavi di finale lo spagnolo Granollers, in un match insidioso e risolto al terzo set. Fognini non inizia bene e cede il primo set per 4-6 all'avversario. Il tennista di Arma di Taggia reagisce e prima si guadagna il secondo set per 6-3 e chiude al terzo set con il definitivo 6-4 il match.

Nel prossimo turno Fognini dovrà vedersela contro il tedesco Fritz: in palio il pass per le semifinali.