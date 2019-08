Basket. Mauro Bonino non smette di stupire e vola in finale con l'Italia Over 50 a Helsinki: "Squadra fantastica"

Mauro Bonino non fa sentire le sue 56 primavere. Il cestista sanremese, con un passato in Serie A, ottiene un grande risultato con la nazionale azzurra Over 50 nel campionato Mondiale di categoria che si sta svolgendo ad Helsinki, in Finlandia.

Bonino e compagni hanno tagliato il pass per la finale che si svolgerà nella capitale scandinava domenica alle ore 11.15 di Helsinki. L'ultimo atto sarà proprio contro i padroni di casa della Finlandia.

Sui social Bonino, coach del Sea Sanremo Basket, esterna tutta la sua soddisfazione: "A 56 anni il basket continua ad emozionarmi. Che squadra fantastica".