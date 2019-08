Calcio, Promozione. Camporosso al lavoro in vista della nuova stagione. Luci: "Le prime impressioni sono buone. Mercato? Stiamo lavorando sul gruppo dell'anno scorso"

Il Camporosso ha cominciato ad allenarsi in vista della prossima stagione, che la compagine rossoblu disputerà in Promozione.

"Prime sensazioni buone". A Rivierasport.it ecco le prime impressioni di un mister Carmelo Luci pronto per affrontare la nuova stagione con grande entusiasmo per tutto l'ambiente: "Le prime sensazioni sono state buone - sottolinea il tecnico - con il gruppo che ho ritrovato come lo avevo lasciato. C'è grande entusiasmo e grande voglia di lavorare".

In chiave mercato l'allenatore non ha fretta: "Abbiamo un gruppo di giovani, proveremo a lavorare su loro. Al momento ci concentriamo sul gruppo dello scorso anno più qualche giovane in aggiunta".

Non passa inosservato il primo impegno ufficiale in Coppa Italia Promozione sul campo del Taggia, ex squadra di Luci: "Useremo la Coppa Italia per sperimentare. Il Taggia? E' stata una bella parentesi nella carriera da allenatore. Quest'anno sono riusciti a costruire una rosa competitiva e lotteranno per la vittoria finale. A livello personale sarà un piacere rivedere miei ex giocatori e i dirigenti giallorossi".