Calcio d'estate. Dianese&Golfo, decisi i primi due test amichevoli di lusso: è sfida a Ospedaletti e Pietra Ligure

La Dianese&Golfo, in vista del prossimo campionato di Promozione e l'inizio della Coppa Italia di categoria, ha programmato in agenda due test amichevoli molto probanti.

Al 'Marengo' di Diano Marina scenderanno in campo per testare i ragazzi di mister Colavito Ospedaletti e Pietra Ligure, entrambe militanti in Eccellenza.

L'Ospedaletti di Caverzan sfiderà i giallorossoblu sabato 10 agosto, mentre i biancoazzurri di mister Pisano faranno visita alla Dianese&Golfo domenica 18 agosto. Le sfide amichevoli saranno giocate in serata, con orario ancora da stabilire.

DIANESE&GOLFO: L'AGENDA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Sabato 10 agosto: Dianese&Golfo-Ospedaletti

Domenica 18 agosto: Dianese&Golfo-Pietra Ligure