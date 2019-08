Calcio, Tim Cup. Aspettando Ravenna-Sanremese:le info sui tagliandi per i tifosi biancoazzurri

Sono state emanate sul sito ufficiale del Ravenna FC, le disposizioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi della Sanremese, in vista della sfida del primo turno preliminare della Tim Cup in programma domenica al 'Benelli' alle ore 17.30.

Il comunicato del club

La società del Ravenna FC comunica che è stata attivata la prevendita dei biglietti per la partita di domenica 4 agosto valida per il primo turno di TIM CUP contro la Sanremese (ore 17:30 Stadio Benelli).

La prevendita sarà attiva presso il Bar Revenge (via Bozzi 5 – zona COMET) e su tutti i punti vendita Vivaticket. I biglietti sono disponibili anche online cliccando qui: https://ravennafc.vivaticket.it

Al fine di evitare le code ai botteghini si incentiva l’acquisto dei titoli in prevendita

Per questa partita la società ha deciso di applicare una tariffa promozionale unica per tutti i settori aperti:

Curva Vittorio Mero (bassa)

Tribuna Laterale Coperta

Tribuna Centrale Daniele Corvetta

Prezzi dei biglietti:

Intero € 5,00

Under 14 € 1,00