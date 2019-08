Calciomercato Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, c'è la firma del giovane Loris Varaldo

Un nuovo giovane calciatore entra a far parte della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Si tratta di Loris Verardo.

Classe 2002, dopo aver giocato nell’Ospedaletti quest’anno sarà a disposizione di mister Manuele Fiore:

"A Ospedaletti ho passato una bellissima stagione, e per questo devo ringraziare tutti, però quest'anno aldilà del fatto che non si è fatta la juniores a Ospedaletti, avevo voglia di incominciare da una prima squadra, e, nonostante le altre proposte, ho deciso di tornare nella squadra in cui giocavo quando ero piccolo" - dichiara Loris Verardo.

Il giovane calciatore di Vallebona ha sposato il progetto del direttore sportivo Salvatore Cascià per la prossima stagione: creare un gruppo unito e giovane per il campionato in Prima Categoria:

"Mi aspetto che tutti diano il massimo affinché si possa raggiungere l'obiettivo e magari anche qualcosa in più - afferma Verardo - Il mio obiettivo è quello di migliorare il più possibile e di dare una grossa mano alla squadra, con la speranza di riuscire a levarmi anche qualche soddisfazione personale".