Basket, Serie D. Comincia a prendere forma il nuovo BKI Imperia con il ritorno di Matteo Cologgi. Coach Pionetti lo presenta: "Elemento di grande importanza"

Comincia a prendere forma il nuovo BKI Imperia, che nella prossima stagione militerà nel campionato di Serie D.

Il primi innesto di valore è rappresentato nel ritorno di Marco Cologgi, nella scorsa stagione in forza al BC Ospedaletti in Serie C. Il giocatore torna ad Imperia dopo un po' di tempo.

A Rivierasport.it lo presenta così coach Danilo Pionetti: "Il nostro roster è confermato in toto e il primo innesto che abbiamo molto desiderato, date le qualità umane e tecniche, è il ritorno di Matteo Cologgi. Nato tra le file del Blue Basket, ha fatto tutta la trafila dall'under 14 in poi con la Bki. Ho avuto Matteo come giocatore per diversi anni - sottolinea il coach - ed è reduce dall'annata in Serie C con l'Ospedaletti: sono sicuro che sarà un elemento di grande importanza per il nostro gruppo".

Il tecnico è pronto a vedere all'opera nella nuova categoria i giovani: "Oltre a lui siamo vogliosi di vedere all'opera i nostri 2001, ai primi approcci con la categoria Senior. Sono sicuro che anche loro saranno un valore aggiunto per noi".

Gli obiettivi di mercato sono chiari: "Stiamo definendo un altro paio di innesti, così da avere un roster competitivo. Vogliamo un gruppo fatto di uomini che diano un valore aggiunto all’armonia di questo gruppo, con voglia ed entusiasmo a sposare il progetto Bki".