Calcio. Dalla Sanremese al Cagliari per sfondare: il 2004 Matteo Bastita è rossoblu

Il Cagliari si assicura le prestazioni del giovane centrocampista Matteo Bastita, in arrivo dalla Sanremese.

Grande occasione per il talento matuziano, classe 2004, che è un mediano interno di quantità e in Sardegna nelle giovanili rossoblu potrà far vedere tutto il suo potenziale, dopo aver convinto i dirigenti sardi.

Bastita è un giocatore in cui il Cagliari crede molto ed è considerato dalla società sarda, uno dei migliori prospetti della propria annata. Il centrocampista arriva al Cagliari dopo essere stato visionato al torneo estivo di Oliena ad Assemini.