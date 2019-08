Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia ambizioso: Fiore e Cascià i condottieri biancorossi

Tra i possibili protagonisti del prossimo campionato di Prima Categoria ci sarà il Don Bosco Valle Intemelia.

Fiore e Cascià condottieri. Nella ultime ore la compagine biancorossa ha messo a segno una serie di colpi importanti per la categoria, che consentirà da lunedì 12 agosto a mister Manuele Fiore di lavorare su un gruppo rodato. Per il giovane allenatore questa sarà la prima stagione da guida solitaria, dopo essere stato il secondo prima a Ventimiglia e poi a Finale, di Caverzan. Tutto questo merito del grande lavoro effettuato dal DS Salvatore Cascià, in grande sintonia con il tecnico.

L'esperienza accumulata da calciatore di Fiore sarà utile ad un gruppo a cui si sono aggiunti i vari Palladino (gradito ritorno tra i pali), Feo (dal Camporosso), l'esperto Giacomo Calvini (Sanstevese) e un manipolo di giovani interessanti. Da valutare le conferme, vista ancora la non ufficialità, bomber Marafioti, Cane e il faro della mediana Tabacchiera. Oltre alle conferme di Cane, Caccamo e Grandi. Ai saluti il portiere Bryan Cedeno passato alla Carlin's Boys.