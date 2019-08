E' finita la favola tra il Don Bosco Valle Intemelia e il suo Capitano.

La società biancorossa e Giuseppe Gallo hanno infatti deciso di separarsi, dopo tante annate vissute ad alti livelli.

Gallo, classe 1987, è stato protagonista nelle ultime stagioni, ma qualcosa in questa sessione di mercato non è andato per il verso giusto e la separazione è stata immediata.

Gallo ora è uno di quei difensori appetibili sul mercato e pare che abbia già ricevuto qualche offerta interessante.