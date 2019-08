Calcio, Promozione. Ventimiglia, lunedì scatta una stagione importante: tra i granata arrivi di spicco

Il Ventimiglia inizierà la propria stagione lunedì sera quando, alle ore 20 presso lo stadio 'Morel', la compagine granata effettuerà il primo allenamento agli ordini di mister Luccisano e del suo vice Lamberti.

La rosa. Una stagione, quella alle porte per i frontalieri, importante dopo l'amarezza della retrocessione arrivata un po' a sorpresa nella scorsa stagione. Il Direttore Sportivo Veneziano ha messo insieme una rosa di spicco per la categoria, tra confermati di lusso (Scognamiglio e Musumarra su tutti) condita da tanti giovani e un attacco atomico che ha visto arrivare in granata Scappatura (in prestito dalla Sanremese), Murabito (Legino), Salzone (Finale) e Ventre (Ospedaletti).

Coppa Italia Promozione. Il primo impegno ufficiale del Ventimiglia sarà domenica 25 agosto, quando i frontalieri affronteranno nella prima giornata della prima fase della Coppa Italia Promozione in casa la Dianese&Golfo. Domenica 1 settembre il sentito derby sul campo del Camporosso e sette giorni dopo tra le mira amiche arriverà il Taggia.