Calcio, Tim Cup. Sanremese, tutti i convocati per la sfida contro il Ravenna: out Escu, Fenati e Rizzo

Al termine dell'ultimo allenamento di ieri pomeriggio al 'Comunale', l'allenatore della Sanremese Nicola Ascoli ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domenica 4 agosto a Ravenna, valida per il primo turno di Tim Cup.

Portieri: Caruso, Morelli.

Difensori: Bregliano, Buccino, Gagliardini, Manes, Pici, Scarella.

Centrocampisti: Bellanca, Demontis, Likaxhiu, Martini, Spinosa, Taddei.

Attaccanti: Calderone, Colombi, Lo Bosco, Pellicanò, Scalzi, Vitiello.

Indisponibili: Escu, Fenati, Rizzo.

Alla seduta ha partecipato anche il neo acquisto Likaxhiu, mentre sono rimasti a riposo Rizzo e Spinosa, entrambi a causa di un lieve problema muscolare. L'ex difensore del Mazara rimarrà in sede, mentre Spinosa partirà regolarmente con i compagni e si valuterà fino all'ultimo un suo eventuale utilizzo al Benelli, o dall'inizio o almeno a partita in corso. La squadra si metterà in viaggio per la Romagna domani mattina alle ore 9.

La Sanremese ha rinnovato il prestito al Carpi con diritto di riscatto del giovane attaccante, classe 2002, Pietro Biancheri. Un'ulteriore dimostrazione della bontà del lavoro svolto dal settore giovanile biancoazzurro.