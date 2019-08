Imperia: si terranno oggi pomeriggio al duomo di Porto Maurizio i funerali del giovane Rafael Baroni

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 presso il duomo di Porto Maurizio a Imperia i funerali del giovane Rafael Baroni, tristemente scomparso nella notte tra lunedì e martedì scorso ad Andora nei pressi della discoteca Rocce di Pinamare.

Ieri mattina a Savona è stata effettuata l'autopsia effettuata dal medico legale Benedicta Astengo, che ha constatato la morte sul colpo dovuta al terribile volo di diverse decine di metri con drammatica caduta sugli scogli e conseguente trauma cranico.

Del caso continuano a occuparsi i carabinieri di Andora e Alasso e, come già emerso, il pm Massimiliano Bolla ha inoltre, come atto dovuto, aperto un fascicolo per omicidio colposo