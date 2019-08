Freccette: Immobiliare Studio Porto Maurizio vince la prima edizione della Champions Liguria

Si è conclusa con la vittoria di Immobiliare Studio Porto Maurizio la prima edizione della Champions Liguria.

Nella serata finale al Green Planet di Imperia si è iniziato con le semifinali, in base alla classifica dopo la settima giornata, la capolista Studio Porto Maurizio opposta a costruzioni Campagna che partenza fulminante si portava in vantaggio per 4 a 0 da qui partiva la reazione dello studio che dopo la pausa si portava al pareggio e con accelerata nel finale riusciva a chiudere sul 8 a 6 e conquistando la finale per la vittoria. Nell’altra semifinale si procedeva in perfetta parità fino al termine quando il Lavaggio Industriale riusciva a vincere la resistenza del Bar Roberta con un 8 a 6 finale.

Finale terzo quarto posto tra Bar Roberta e Costruzioni Campagna un continuo alternarsi fino al leg decisivo dove sul 9 a 9 dopo aver entrambi sbagliato la chiusura era costruzioni Campagna ad aggiudicarsi il decimo punto e salire sul terzo gradino del podio. Meno combattuta la finale dove studio Porto Maurizio inanellava ben otto legs consecutivi, tardiva la reazione di lavaggio industriale che alla fine esce sconfitta per 10 a 5.



Semifinali:

Studio Porto Maurizio – Costruzioni Campagna 8 – 6

Lavaggio Industriale – Bar Roberta 8 – 6



Finale 3°/4° Posto

Costruzioni Campagna – Bar Roberta 10 – 9



Finale 1°/2° Posto

Studio Porto Maurizio – Lavaggio Industriale 10 – 5



Il Podio:

1° Immobiliare Studio Porto Maurizio (Hohenester N. – Hohenester T. – Pesce P)

2° Lavaggio Industriale (Di Bella – Bal –Boccone – Tulbu)

3° Costruzioni Campagna (Rossetto – Butteri – Campagna)