Formula 1. Qualifiche GP Ungheria, Leclerc sbatte in Q1 ma limita i danni: è quarto davanti all'altra Ferrari di Vettel

Giornata in chiaroscuro per Charles Leclerc. Nelle qualifiche del GP di Ungheria di Formula 1, a Budapest, il monegasco non va oltre il quarto tempo, che gli vale la partenza dalla seconda fila domani accanto alla Mercedes di Hamilton e davanti all'altra Ferrari di Vettel.

Dopo aver picchiato il posteriore all'ultima curva nel Q1, con il tempo già fatto e il passaggio in Q2 ormai certo, i meccanici sono riusciti a riparare senza troppi patemi quei (per fortuna) ppchi danni riportati sulla monoposto numero 16. Unico brivido di una qualifica in cui la Ferrari non è quasi mai riuscita a essere protagonista in pieno.

Prima pole position in carriera per Max Verstappen con una Red Bull Honda in palla, che riesce a stare davanti alla Mercedes di Bottas per 18 millesimi: l'olandese è il centesimo pilota della storia della F1 a conquistare una partenza al palo.