Al Tennis Sanremo dal 5 al 13 agosto Torneo sociale di doppio misto a sorteggio

Dal 5 al 13 agosto sui campi in terra del circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia si svolgerà un Torneo sociale di doppio misto a sorteggio. Le iscrizioni sono ancora aperte e si potranno effettuare entro le 12 del 5 agosto. La quota è di 20 euro. Ci saranno premi per tutti i partecipanti e due cene offerte al ristorante Galeone ogni sera. Per le prime quattro coppie classificate sono previsti premi speciali.