Calcio. Don Bosco Vallecrosia Intemelia, riconfermato Simone Grandi per la prossima stagione

Prime riconferme per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Simone Grandi giocherà in prima squadra anche per la prossima stagione.

Il centrocampista ha deciso di continuare a far parte della società biancorossa. “Ormai sono anni che gioco nel Don Bosco Vallecrosia Intemelia, società nella quale mi trovo bene – afferma Simone Grandi - Siamo una squadra nuova quest’anno, non abbiamo alcuna pressione ma sicuramente tutti avremo voglia di toglierci qualche soddisfazione”.

Grandi sposa così il progetto che il direttore sportivo Salvatore Cascia’ e mister Manuele Fiore stanno mettendo in atto per affrontare al meglio il campionato in Prima Categoria. “Il mio obiettivo coincide con l’obiettivo della squadra che è quello di essere utile a mister e compagni – dichiara Grandi - Lasciamo un mister preparatissimo che ci ha dato tanto e ne troviamo uno che è alla sua prima esperienza e che avrà quindi sicuramente entusiasmo e tanta voglia di fare, che può essere un aspetto importante per un gruppo nuovo come il nostro. Speriamo di essere per lui un buon trampolino di lancio per la sua nuova carriera da allenatore”.