Calcio. Speciale Ravenna-Sanremese di Tim Cup: l'identikit del direttore di gara Marco Monaldi

Nel pomeriggio di oggi si giocherà la tanti attesa sfida del primo turno preliminare della Tim Cup tra Ravenna e Sanremese.

A dirigere il match in terra romagnola sarà il Signor Marco Monaldi, fischietto marchigiano della sezione di Macerata.

Monaldi nella sua carriera da arbitro ha diretto 87 match e conta 11 gettoni in Serie C. Il direttore di gara ha il cartellino giallo facile, visto che nelle direzioni nei professionisti ne ha tirati fuori per 59 volte. In carriera ha espulso direttamente per 18 volte e in 13 circostanze per doppia ammonizione. Il direttore di gara marchigiano ha diretto match anche in Serie D, dove ha collezionato 50 presenze.

L'arbitro non porta bene alla Sanremese, visto che negli unici due precedenti per i matuziani sono arrivate due sconfitte interne contro Finale e Massese.