Calcio, Tim Cup. Ravenna, avversario di prestigio per i matuziani. Foschi non si fida: "La Sanremese potrà crearci delle difficoltà"

Il Ravenna è il primo avversario ufficiale della stagione di una Sanremese ambiziosa e pronta ad una grande annata. Si gioca il primo turno della Tim Cup, sul campo dei gloriosi romagnoli che hanno nella loro storia un passato in Serie B.

Sul portale ravennanotizie.it il tecnico Foschi non si fida dei matuziani: "Per noi questa partita arriva un po' presto - ha dichiarato - e affronteremo una squadra che sicuramente potrà metterci in difficoltà".

Questi i convocati del Ravenna:

Portieri: Cincilla, Spurio

Difensori: Grassini, Maltoni, Jidayi, Pellizzari, Nigretti, Purro, Ricchi, Ronchi, Sirri

Centrocampisti: D’Eramo, Fiorani, Sabba, Selleri, Mustacciolo

Attaccanti: Fyda, Raffini, Mancini, Nocciolini