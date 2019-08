Calcio, Tim Cup. Sanremese, sconfitta con onore: il Ravenna passa 1-0

TIM CUP - 1° TURNO -

RAVENNA-SANREMESE 1-0

Reti: 9'Raffini (R)

Ravenna: Cincilli; Nigretti, Jidayi, Ronchi, Ricchi (61'Purro); Sabba, Sirri, D'Eramo (89'Mustacciolo); Selleri, Raffini, Fyda (57'Nocciolini). A disposizione (Spurto, Maltoni, Grassini, Pellizzari, Fiorani, Mancini). Allenatore: Foschi

Sanremese: Caruso; Bregliano, Gagliardini, Manes, Bellanca; Taddei, Demontis; Lo Bosco, Scalzi (85'Martini), Vitiello; Colombi. A disposizione (Morelli, Cortese, Scarella, Pici, Buccino, Calderone, Pellicanò, Spinosa). Allenatore: Ascoli

Arbitro: Monaldi di Macerata

Note: ammoniti Sabba, Selleri (R); Taddei, Bregliano e Demontis (S)

2°TEMPO

95' E' finita: Ravenna supera Sanremese 1-0

90' Demontis ci prova, ma il Ravenna si salva

87' Nocciolini prova a chiuderla, ma Caruso para

85' Ci prova la Sanremese, ma il Ravenna controlla

73' Caruso protagonista, salva la Sanremese anche su Jidayi

70' Nigretti ci prova, ma Caruso respinge

67' Nocciolini sfiora il raddoppio per il Ravenna

59' Sanremese vicina al pareggio con Taddei

50' Il risultato non cambia, ritmo più basso in questo inizio secondo tempo

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Ravenna in vantaggio sulla Sanremese

41' Ravenna vicino al raddoppio da calcio d'angolo, ma Jidayi non è preciso

39' C'è solo la Sanremese in campo, Vitiello ci prova ma il suo tiro è parato

35' Sanremese sfortunata, Scalzi colpisce il secondo legno del match

24' Clamorosa traversa colpita da Manes su calcio d'angolo: i matuziani salgono di ritmo

23' Scalzi ad un passo dal pareggio per la Sanremese, ma Cincilli si supera

19' Ravenna pericoloso con Selleri, ma il tiro del numero 10 giallorosso viene ribattuto da un difensore matuziano

18' Vitiello sfiora il pareggio per la Sanremese, ma il tiro dell'attaccante è fuori

15' Dopo il primo quarto d'oro è un Ravenna più cinico a sfruttare la meglio l'occasione avuta

9' GOOOOOOL! Ravenna in vantaggio grazie alla rete di Raffini

1' Inizia la partita tra Ravenna e Sanremese

PRESENTAZIONE RAVENNA-SANREMESE

Buon pomeriggio a tutti i lettori e lettrici di Rivierasport.it. Il nostro quotidiano online, in questo tardo pomeriggio, vi porta allo stadio 'Bruno Benelli' dove scenderanno in campo Ravenna e Sanremese. Il match è valido per il primo turno della Tim Cup.