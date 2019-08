Calcio, Tim Cup. Sanremese, debutto stagionale al 'Benelli' contro il Ravenna: i biancoazzurri a caccia del grande colpo (ore 17.30)

Il grande giorno è arrivato. La Sanremese debutta nella nuova stagione con un match di prestigio.

Sul campo del Ravenna, nel glorioso stadio 'Benelli' che in passato ha visto più volte il teatro della Serie B, i biancoazzurri di mister Ascoli si giocano il passaggio al secondo turno della Tim Cup contro i padroni di casa giallorossi. In caso di clamoroso colpo domenica prossima i matuziani saranno ospiti al 'Bentegodi' di Verona per sfidare quel Chievo, appena retrocesso dalla massima serie e allenato dal savonese Marcolini.

La Sanremese si presenta in terra romagnola con due defezioni e un dubbio. Non saranno del match il difensore Rizzo e il centrocampista Fenati, mentre sono da valutare le condizioni di Spinosa.

Questa la probabile formazione anti-Ravenna: Caruso; Bregliano, Gagliardini, Manes, Pici; Demontis, Taddei, Spinosa; Scalzi; Colombi, Lo Bosco.

