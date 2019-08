Calcio, Tim Cup. Una buona Sanremese fermata solo dalla sfortuna, proprio come un anno fa

Un'ottima Sanremese cade di misura al 'Benelli' e cede il match contro il Chievo ad un Ravenna cinico, capace di sfruttare l'occasione avuta ad inizio partita.

Continua la maledizione con la Tim Cup per i matuziani, che dopo aver perso di misura pur giocando bene un anno fa contro la Sambenedettese, si devono arrendere ai romagnoli.

Ma dalla sfida contro i giallorossi mister Ascoli può trarre ottime cose, come la vena in fase di conclusione dove solo la sfortuna ha fermato i biancoazzurri. I legni colpiti da Manes e Scalzi ne sono la prova. Ora il ritiro di Ormea per fare arrivare i matuziani pronti a domenica 1 settembre quando inizierà il campionato.