Canottaggio: Alice Ramella vola a Tokyo per i campionati Mondiali Junior

E’ appena partita alla volta di Tokyo la nazionale italiana junior di canottaggio per affrontare i mondiali di categoria che si svolgeranno dal 7 all’11 agosto. Fra i 30 azzurrini convocati (13 uomini e 17 donne) spicca la presenza di Alice Ramella, portacolori della Canottieri Santo Stefano al Mare. Alice, classe 2002, è ormai da almeno due anni tra le migliori vogatrici italiane; dopo aver vinto lo scorso anno i campionati italiani di fondo ed aver partecipato alla Coupe de la Jeunesse in Irlanda, quest'anno ha completato fino ad ora una stagione da incorniciare. L’elenco, incompleto, dei risultati di prestigio ottenuti da Alice nel 2019 passa attraverso i podi (3 argenti in singolo e doppio) conquistati ai meeting nazionali di Piediluco, l’oro in singolo alla regata internazionale Memorial d’Aloja, l’eccezionale argento ai Campionati Europei di Essen in quattro di coppia, fino alla conferma di migliore singolista italiana, conquistando il titolo ai campionati junior svoltisi ad inizio giugno a Varese.

In Giappone sarà di nuovo la prodiera del quadruplo, insieme alle compagne di Europeo Alexandra Kushnir, Laura Pagnoncelli e Ilaria Corazza.

“Gli oltre 20 giorni di raduno, prima in Sardegna e poi a Sabaudia, sono stati molto intensi, ma si è creato un bel clima nel gruppo che ci ha permesso di superare tutte le difficoltà – afferma Alice – Sono naturalmente molto contenta ed entusiasta per questa bellissima esperienza, indipendentemente da quello che sarà poi il risultato finale, tanto più che le gare si svolgeranno sul Sea Forest Waterway, il bacino che l'anno venturo ospiterà le Olimpiadi 2020”

Infatti, come in ogni anno preolimpico, la Federazione internazionale organizza i mondiali juniores sullo stesso campo di regata che un anno dopo vedrà lo svolgimento dei Giochi Olimpici; gli oltre 550 atleti provenienti da 50 diverse nazioni potranno così testare in anteprima il campo a cinque cerchi.

Alice viene da una stagione remiera molto intensa, ma l’impegno costante negli allenamenti non le ha impedito comunque di eccellere anche negli studi che sta completando presso il Liceo Linguistico Cassini di Sanremo, dove è stata promossa al quarto anno con un’ottima media, molto superiore all’otto.