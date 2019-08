Il Rotaract Imperia dona attrezzature sportive per il nuovo campetto polifunzionale del Comune di Costarainera (Foto)

Si è tenuta ieri pomeriggio, domenica 4 agosto, presso il nuovo campetto polifunzionale realizzato a Costarainera dall’Amministrazione Comunale, la consegna di palloni e attrezzature sportive da parte del Rotaract Imperia.

Davanti ad un nutrito ed entusiasta gruppo di bambini e ragazzini intenti a giocare sui tre campetti recentemente realizzati e inaugurati (pallavolo, calcio a 5 e basket), Marco Garello, Presidente del Rotaract Imperia, ha donato al Sindaco di Costarainera, Dott. Antonello Gandolfo, una serie di palloni affinchè bambini, giovani (e meno giovani…) possano giocare alle tre discipline a pochi metri dal centro del Paese.

“Questo è solo il primo di una serie di iniziative del Rotaract miranti a valorizzare lo sport in città come nei piccoli borghi - ha detto il Presidente del Rotaract Garello - riteniamo infatti che la possibilità di far divertire i ragazzi e di permettere loro di passare del tempo insieme facendo movimento e sport sia uno dei principali valori da trasmettere alle giovani generazioni”.

“Ringrazio vivamente il Dott. Garello, e i rappresentanti del Rotaract intervenuti in questo pomeriggio di sport e di divertimento - dichiara il Dott. Antonello Gandolfo, Sindaco del Comune di Costarainera - per la sensibilità dimostrata e per aver scelto il nostro borgo come primo beneficiario delle loro iniziative. Un campetto polifunzionale non è solo un luogo dove andarsi ad allenare o fare sport ma prima di tutto è un luogo di scambio, di incontro e di confronto che concorre a tenere vivo il paese e a far crescere i giovani in un ambiente sano educandoli alla socialità.”