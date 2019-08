Tiro con l'Arco: serie di ottimi risultati negli ultimi giorni per gli arcieri dell'Archery Club Ventimiglia

Organizzata dagli arcieri imperiesi, si è svolta la settimana scorsa una gara sui ‘900 round’ ad Imperia. Ottimi risultati per gli atleti dell’Archery Club Ventimiglia. Nell’Arco Olimpico Master Femminile 2° posto per Antonella Merigone e 1° per Mattia Lanteri nello Juniores Maschile.

Ieri, organizzato dagli arcieri di San Bartolomeo, si è svolto il ‘Trofeo San Lorenzo’, anche questo a ‘900 round’, su 3 distanze (60, 50 e 40 metri). Nell’Arco Olimpico Master Femminile nuovo 2° posto per Antonella Merigone e 1° per Mattia Lanteri.

Nell’Arco Olimpico Allieve Femminile vittoria per Ester Pettorossi e, nel maschile, seconda piazza per Damiano Vottero. Nell’Arco Compound Master Maschile vittoria per Massimo Casanova Fuga e 5° posto per Pino Saglibene.

Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi. Il doppio successo di Imperia e San Bartolomeo premia gli arcieri dell'Archery Club Ventimiglia, nonostante l'esiguo numero di atleti per il periodo estivo. Prossima gara amichevole domenica a Cuneo organizzata dagli arcieri dell'Ellice.