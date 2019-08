Calcio giovanile: dopo un po' di vacanza riprende l'attività del Sant'Ampelio, mini camp ad Ormea

Dopo qualche giorno di meritata vacanza per tutti, in casa Bordighera Sant’Ampelio si è pronti a ripartire per la nuova stagione del settore giovanile. Sono infatti aperte le iscrizioni per la stagione 2019/2020 fanno sapere dalla società arancio blu.

La stagione inizia per tutte le categorie, dagli esordienti 2007 ai piccoli amici 2014, con il tradizionale mini camp dal 28 agosto al 1° settembre. Quest’anno il camp si svolgerà nella cittadina cuneese di Ormea. Cinque giorni nei quali i ragazzi non solo saranno impegnati sul campo da calcio ma vivranno anche momenti ludici di gruppo e attività a contatto con la natura che li circonda.

Come ogni anno il mese di settembre, in casa bordigotta, è un mese di prova gratuita per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono provare i metodi di allenamento del qualificato staff della compagine della città delle palme, chi poi deciderà di trascorrere la stagione, dovrà versare la quota di 250 euro (kit da allenamento escluso) in 2 rate, la prima entrò metà ottobre ed il saldo entro Natale.

L’organigramma della società è invariato rispetto alla passata stagione: Presidente è Antonio Laganà, direttore sportivo: Giuseppe Ierace e responsabili del settore giovanile sono Valter Francesconi e Roberta Pastorino. Lo staff tecnico che si prenderà cura dei ragazzi è così composto.

- Primi calci Piccoli amici annate 2011-2012-2013-2014: allenatore coordinatore responsabile del gruppo Salvatore ‘Augusto’ Floris. Allenatori: Renato Vivo, Carlos Lopez.

- Pulcini 2009-2010: allenatore responsabile del gruppo Alberto Perrone.

- Esordienti 2007-2008: allenatore responsabile del gruppo Valter Francesconi ed allenatore Davide Trama.

- Preparatore atletico per tutte le categorie il Prof. Ennio Capano.

- Preparatore dei portieri per tutte le categorie: Elio ‘Gibo’ Gibelli