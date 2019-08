Calcio giovanile. Parte la stagione del Bordighera Sant'Ampelio: l'organigramma arancioblu

Dopo qualche giorno di meritata vacanza per tutti in casa Bordighera Sant’Ampelio si è pronti a ripartire per la nuova stagione del settore giovanile. Sono infatti aperte le iscrizioni per la stagione 2019/2020 fanno sapere dalla società arancioblu.

La stagione inizia per tutte le categorie, dagli esordienti 2007 ai piccoli amici 2014, con il tradizionale mini camp dal 28 agosto al 1 settembre. Quest’anno il camp si svolgerà nella cittadina cuneese di Ormea . Cinque giorni nei quali i ragazzi non solo saranno impegnati sul campo da calcio ma vivranno anche momenti ludici di gruppo e attività a contatto con la natura che li circonda.

Come ogni anno il mese di settembre, in casa bordigotta, è un mese di prova gratuita per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono provare i metodi di allenamento del qualificato staff della compagine della città delle palme,” chi poi deciderà di trascorrere con noi la stagione, e speriamo siano tanti, dovrà versare la quota di € 250,00 (kit da allenamento escluso) in 2 rate, la prima entrò metà ottobre ed il saldo entro Natale” fa sapere il direttivo del Bordighera.

L’organigramma della società è invariato rispetto alla passata stagione:

Presidente: Antonio Laganà

Direttore sportivo: Giusepe Ierace

Responsabili del settore giovanile: Valter Francesconi e Roberta Pastorino

Lo staff tecnico che si prenderà cura dei ragazzi è così composto:

Primi calci Piccoli amici annate 2011-2012-2013-2014:

Allenatore coordinatore responsabile del gruppo: Salvatore (Augusto) Floris

Allenatori: Renato Vivo, Carlos Lopez

Pulcini 2009-2010

Allenatore responsabile del gruppo: Alberto Perrone

Esordienti 2007-2008

Allenatore responsabile del gruppo: Valter Francesconi

Allenatore: Davide Trama

Preparatore atletico per tutte le categorie:

Prof. Ennio Capano

Preparatore dei portieri per tutte le categorie:

Gibelli Elio (Gibo)