Calcio, Promozione. Scatta il primo giorno di lavoro per il Taggia: tutti i convocati di mister Siciliano

Il Taggia targato Simone Siciliano comincia a lavorare, in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione e i primi impegni di Coppa Italia, questa sera alle ore 20 presso lo stadio 'Marzocchini'.

Tra i volti nuovi in casa giallorossi spiccano quelli del portiere Gullo, i difensori Conrieri, El Kamli, Cavicchia, dei centrocampisti La Greca, Russo, D'Amico e degli attaccanti Miceli, Cutellè, Gambacorta, Celotto e Travella. Importanti le conferme in tutte le zone del campo di big come Pronesti (per la porta), Fiuzzi, Ravoncoli, Minghinelli (difesa), Gallo, Tarantola e Gerbasi (centrocampo), Rovella e Cuneo (attacco).

Taggia 2019/2020: i convocati per il raduno

Portieri: Pronesti, Gullo, Calcina

Difensori: Fiuzzi, Minghinelli, Ravoncoli, Conrieri, El Kamli, Cavicchia

Centrocampisti: Tarantola, Gerbasi, La Greca, Russo, Gallo, D'Amico, Crespi, Ferrigno, Cino, Codeglia

Attaccanti: Miceli, Rovella, Cutellè, Gambacorta, Cuneo, Celotto, Travella