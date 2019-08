Calcio, Serie D. La Sanremese parte per il ritiro di Ormea: tutti i convocati

La Sanremese, dopo la sfortunata sconfitta sul campo del Ravenna in Tim Cup, da domani mattina 6 agosto 2019, e fino a martedì 13 agosto, partirà per il ritiro estivo di Ormea, in provincia di Cuneo agli ordini di mister Nicola Ascoli e il suo staff: ecco tutti i convocati.

Portieri:

Simone Caruso (1999), Andrea Morelli (1999), Michele Brizio (2001).

Difensori:

Andrea Rizzo (2001), Klajdi Pici (2001), Alessandro Manes, Alex Gagliardini, Simone Bregliano, Michele Scarella (2001), Thomas Buccino (2002)

Centrocampisti:

Max Taddei, Marco Spinosa, Andrea Demontis, Giovanni Fenati, Gaetano Bellanca (2000), Mateo Likaxhiu (2000), Niccolò Martini (2001)

Attaccanti:

Matteo Colombi, Domenico Vitiello, Filippo Scalzi, Loreto Lo Bosco, Paolo Calderone (2001), Francesco Pellicanò (2002)

La squadra si ritroverà domani mattina alle 9.45 allo Stadio Comunale. La partenza è fissata per le ore 10. La Sanremese alloggerà presso l’Albero Ristorante Payarin ed effettuerà doppie sedute quotidiane presso il campo sportivo “Danilo Balbis” di Ormea. Eventuali amichevoli saranno comunicate successivamente.