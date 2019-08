Ginnastica. ASD Riviera dei Fiori, si conclude la stagione con tanti stage di spicco

La stagione sportiva della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori si conclude con una serie di interessanti stage che hanno coinvolto le varie sezioni di attività dell’Associazione, in un fine luglio impegnativo ma ricco di soddisfazioni.

La sezione di ginnastica artistica ha svolto uno stage a Novi Ligure presso una delle più prestigiose Società d’Italia, la Forza e Virtù, impegnata da vari anni nel Campionato Nazionale di Serie A1 di GAF .Le nostre ginnaste si sono allenate con alcune ‘colleghe’ di livello tecnico elevato, seguite dai tecnici societari affiancati dagli istruttori della blasonata società piemontese.

Per l’acrobatica lo stage si è svolto a Cesenatico, in una settimana di allenamenti intensivi presso l’ Accademia Acrobatica diretta da Franca Casadei e Paolo Ciavolella. Per il Teamgym, disciplina acrobatica, questo è un momento ‘confuso’ con due Federazioni che si ‘accavallano’ nella gestione dei programmi tecnici e delle selezioni, vedremo come evolve il settore nei prossimi mesi.

Un terzo collegiale ci ha visto protagonisti, a livello partecipativo ed organizzativo. Per una settimana , dal 27 luglio al 4 agosto, il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori,ha ospitato due gruppi di ginnasti di alto livello della disciplina olimpica del trampolino elastico. .Grazie alla collaborazione dell’ Amministrazione Comunale e di Amaie Energia, la Riviera dei Fiori ha portato a termine un prestigioso percorso di formazione dei propri tecnici e permesso ai propri atleti di vivere un’esperienza di confronto con ginnasti tedeschi ed italiani, alcuni in preparazione per i prossimi mondiali di categoria .A Sanremo, per la prima volta, sono arrivati 11 ginnasti , due tecnici ed un accompagnatore del Nationales Trainingzentrum di Stuttgart, con gli allenatori della Federazione Tedesca Michael Kubicka e Sherman Yewgenij, mentre per la Milano 2000 e il Centro Tecnico Federale di Milano, è stato un gradito ritorno visto che, col responsabile nazionale della formazione e componente dello staff tecnico nazionale Luigi Meda, la collaborazione dura da oltre 10 anni.

L’impianto di Valle Armea, con la disponibilità del campo di basket, ha ben supportato gli allenamenti, ed è stato ‘promosso’ per diventare la sede della 2ª prova del Campionato di Squadra Allievi /Junior Senior Gold zona tecnica 1 di trampolino elastico programmati per il 16/17 novembre 2019. Se ci saranno le necessarie autorizzazioni, la gara verrà affidata alla Riviera dei Fiori in collaborazione col Comitato Regionale FGI Liguria.

Soddisfatti i nostri ospiti dell’ ospitalità e dell’organizzazione, con un invito per fare uno stage a Stoccarda e la partecipazione ad alcune gare del calendario tedesco. Sanremo, per la ginnastica, si conferma una città interessante per l’organizzazione di eventi, grazie alla disponibilità di un polo sportivo ben attrezzato con anni di sacrifici dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che ha disponibile spazi con le attrezzature fisse ed utilizzabili senza i vincoli dettati dalle palestre scolastiche che continuiamo ad utilizzare per tutti i corsi di avviamento alle nostre discipline (ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica, e trampolino elastico)che riprenderanno a metà settembre.

Infine domenica 4 agosto, su gradito invito della CroceVerdeArmaTaggia, la Riviera era presente con un proprio stand alla manifestazione Nuota e Corri simpatica iniziativa a cui hanno partecipato un buon numero di atleti. Il volontariato ‘qualificato’ è sempre più importante, eventi e collegiali difficilmente potrebbero essere realizzati senza queste figure importanti e la loro passione.