Tennis. Classifica ATP: amarezza Fognini, è fuori dalla Top Ten

Inizio settimana amaro per Fabio Fognini. Il tennista armese, dopo qualche settimana nella Top Ten esce dai primi dieci al mondo e deve ricominciare la rincorsa all'ambita piazza.

Fognini scende alla posizione numero 11 ed è scavalcato per soli 80 punti dal sud africano Anderson: Fabio è a quota 2.420 contro i 2.500 neo top ten.

Sale di una posizione, rispetto ad una settimana fa, la racchetta sanremese Gianluca Mager pronto per le qualificazioni ai prossimi US Open. Il tennista allenato da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo è alla piazza numero 131 con la top 100 non tanto distante.