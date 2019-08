Podismo. Grande evento il 18 agosto a Diano Marina con la seconda edizione della 'Diano all'Alba'

Conto alla rovescia per la seconda edizione della 'Diano all'Alba', una corsa non competitiva a passo libera di 6 km aperta a tutti.

L'evento avrà partenza il prossimo 18 agosto alle ore 6 del mattino nel caratteristico Molo delle Tartarughe a Diano Marina. In questa edizione sarà ricordato Michael Mistri, ragazzo scomparso a cui era stata realizzata alla sua memoria la Diano Marina-Livorno di qualche settimana fa.

LE INFORMAZIONI

Le iscrizioni per la Diano all'Alba si potranno fare presso il molo delle tartarughe tutti i fine settimana: dal 22 luglio al 11 agosto al costo di 13€ e dal 12 agosto al 17 agosto al costo di 15€. Il giorno della gara iscrizioni possibili dalle ore 4 alle ore 5.30, con partenza ore 6,

Garantiti 400 pettorali con maglia ricordo che dovrà essere indossata il giorno della gara. Il percorso sarà lo stesso dello scorso anno, con partenza dal molo delle tartarughe si prosegue in via Torino. Quindi il passaggio a 200 metri prima del cancello di Imperia, via sant'elmo, via agnese, passando il passaggio a livello, via mortula, la passeggiata e arrivo a 6 km. La gara non competitiva è aperta a tutti: famiglie, nonni, amici a quattro zampe. A fine gara ricca colazione per tutti i partecipanti.

"Cerchiamo volontari lungo il percorso per info 348.2103204. Si ringraziano gli sponsor, la società Dianese&Golfo, la polizia locale. il comune, il Dottor Alberto Rivera e l'ufficio manifestazioni" dichiarano gli organizzatori.