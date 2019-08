Basket. BC Ospedaletti, comincia a delinearsi il Roster della nuova stagione

Comincia a delinearsi il Roster del Bc Ospedaletti, per la stagione sportiva 2019/20.

La società del Presidentissimo Davide Morabito, che si appresta ad iniziare una stagione molto importante e decisiva per le sorti del club, ha confermato per l'ottavo anno di fila coach Andrea Lupi come capo allenatore del sodalizio orange. Con lui anche i suoi collaborati Ezio Archimede, vera rivelazione dello scorso anno, e il preparatore atletico Marco Calzia.

A livello giovanile ci saranno le squadre under 20, under 18. Il settore minibasket sarà sempre in mano all'istruttore Giovanni Amato, che potrà contare su un bel gruppo esordienti e molti bimbi più piccoli.

Capitolo Prima Squadra. A livello di Prima Squadra si sta costruendo un Roster importante per la categoria. Hanno firmato il capitano Davide 'Dacio' Zunino, Giacomo Formica, Erik Vivo che arriva in prestito dalla RaNaBo Bordighera e due new entry: Stefano Zunino e Riccardo Blasetta, cavalli di ritorno ben graditi.

Altri due giocatori sono stati confermati e stiamo parlando del prestito di Rocco Olivari (Diano Marina) e Michele 'Johnni' Carlucci. Ora l'obiettivo è quello di realizzare due colpi e il roster sarà completato per ben figurare in un campionato che negli ultimi anni e stato molto competitivo.

Coach Lupi è pronto per la nuova stagione: "Vogliamo riprendere il campionato che ci ha visti protagonisti per tanti anni, ma altresì abbiamo in mente un settore giovanile diverso con tanti ragazzi nella nostra splendida palestra, ora al lavoro non possiamo perdere più tempo".