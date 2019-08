Calcio, Promozione. Ventimiglia, scatta la stagione del riscatto. Savarino, Ricevuto e mister Luccisano in coro: "Vogliamo voltare pagina ripartendo con tanto entusiasmo" (VIDEO INTERVISTE)

Il Ventimiglia ha cominciato a scaldare i motori in vista della prossima stagione che si chiamerà Promozione. Un anno zero per i colori granata che proveranno a ripartire da conferme importanti, nuovi arrivi e un manipolo di giovani interessanti per la categoria, a conferma dell'ottimo lavoro del settore giovanile.

Ventimiglia Calcio 2019/2020: il Presidente Vincenzo Savarino

Ai nostri microfoni è intervenuto il Presidente Vincenzo Savarino, che ha esternato così le sue prime impressioni dopo l'ultima annata non positiva: "Puntiamo su giovani interessanti, basi giuste per una rivoluzione totale. Abbiamo cominciato da capo con Luccisano riconfermato affiancandoli una persona squisita e seria come Lamberti".

Ventimiglia Calcio 2019/2020: il Vice Presidente Rocco Ricevuto

Il vice Presidente Rocco Ricevuto è fiducioso per la nuova stagione che andrà ad affrontare il Ventimiglia: "Per noi questa è una stagione importante, siamo una squadra giovane grazie a qualche innesto di qualità, anche grazie alla collaborazione con la Sanremese che ringrazio. Ventre? Sarà il nostro Cristiano Ronaldo".

Ventimiglia Calcio 2019/2020: mister Fabio Luccisano

A Rivierasport.it al primo giorno di lavoro da tecnico confermato, ecco tutta la grande voglia di mister Fabio Luccisano: "Ripartiamo con tanta voglia di fare bene da una buona rosa di giocatori. Sarà un campionato difficile, ma la società ha preso giocatori validi per un torneo di livello".