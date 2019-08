Calcio, Serie D. La Sanremese pronta a conoscere le proprie avversarie: a breve saranno varati i nove gironi con l'incognita del raggruppamento tosco-ligure per i matuziani

La Sanremese conoscerà nella giornata di oggi le avversarie della nuova stagione. Saranno varati i nove gironi della Serie D e c'è grande curiosità per capire dove i biancoazzurri saranno inseriti.

Ipotesi Girone A. Il girone più ipotizzabile per la squadra di mister Ascoli è la conferma del raggruppamento A con liguri (Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Savona e Vado), piemontesi (Borgosesia, Bra, Chieri, Casale, Fossano e Verbania) e lombarde (Arconatese, Folgore Caratese, Inveruno, Milano City, Mantova e una tra Pro Sesto o Caronnese).

Sorprese. Ma nella composizione dei gironi le sorprese sono dietro l'angolo. Secondo le ultime indiscrezioni attenzione alle toscane (che potrebbero essere inserite con le liguri, anche se la percentuale non è alta). Si vocifera di un inserimento con le liguri della big Grosseto appena tornata in Serie D e le squadre toscane in un raggruppamento tosco-ligure costiero, tra cui anche Ponsacco e Gavorrano Follonica tra le più insidiose: oggi il verdetto.