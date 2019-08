Un attaccante in biancorosso. Il bomber Gabriele Sanci ha deciso di sposare il progetto della Genova Calcio ed è ufficialmente un giocatore della compagine genovese.

Dopo l'esperienza all'Imperia per lo svincolato di lusso, classe 1989, ecco una Ho voglia grande occasione: "Ho voglia di fare bene - si legge nell'intervista realizzata da Maurizio Medulla sulla Pagina Facebook Ufficiale del club biancorosso - amo vincere anche se so che non sarà facile".