Arma di Taggia: verrà recuperata il 15 agosto la 6a edizione di 'Aspettando Sant'Erasmo 2019'

Giovedì 15 agosto prenderà il via la 6a edizione della manifestazione podistica 'Aspettando Sant Erasmo' in programma nelle scorse settimane e rimandata a causa dell'allerta meteo.

L'evento organizzato dalla ‘Running Free Arma Taggia’, in collaborazione con la Coop. Nuova Assistenza, prevede come ogni anno due lunghezze, 10 km e 5 Km. Un suggestivo percorso in ciclabile, con partenza ed arrivo in piazza Chierotti, sul lungomare di Arma di Taggia. Iscrizioni in loco a partire dalle 17:30 e partenza 19. Premiazioni alle ore 20:30 circa, verranno premiati i primi tre classificati uomini e donne di entrambe le distanze.

Ad estrazione, 4 pettorali omaggio per la 10 km del mare dell'8 dicembre 2019, organizzata dalla Sanremo Marathon e 2 pettorali omaggio per la corsa benefica Apeiron dell'8 settembre 2019 a Bajardo.