Calcio. ASD Virtus Sanremo, 8 candeline ricche di soddisfazioni. Grazie alla Famiglia Moroni

Il 7 agosto 2011 nasceva l'ASD Virtus Sanremo, la società creata dalla Famiglia Moroni.

Da allora sono passati 8 anni ricchi di soddisfazioni soprattutto a livello di settore giovanile, visto che quello biancoazzurro è uno dei più estesi della zona.

Tutto questo grazie alla Famiglia Moroni, dal sempre presente Angelo, al Presidente Luca (ex calciatore di spicco della Sanremese anni '90) fino a mister Massimiliano. Tanti sono i talenti usciti dalla Virtus Sanremo, come Mustafà El Khayari, ora giocatore di lusso per la Serie D.

Da parte della Redazione di Rivierasport.it tanti auguri alla ASD Virtus Sanremo 2011.