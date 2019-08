Calcio giovanile. ASD Virtus Sanremo 2011, grande successo per il 'Soccer Individual Training 2019' (FOTO)

Grande successo in casa Virtus Sanremo 2011 (che proprio nella giornata di oggi festeggia 8 anni di vita) per l'evento 'Soccer Individual Training 2019', tenutosi al campo 'Grammatica' nella sede del club matuziano.

Soddisfazione da parte dell'organizzazione: "Siamo felici dell'ottimo riscontro, ma dispiaciuti dell’impossibilità di non aver potuto accontentare tutti. Per ottenere risultati tangibili a livello individuale è stato necessario il numero limitato. Abbiamo dovuto selezionare solo alcuni ragazzi adottando i seguenti criteri preferenziali:

1) aver già effettuato precedenti stage con il Prof. Caligaris (adattamento alla metodologia)

2) preferenza in base all’annata: a) 2007 - b) 2006 - c) 2008 (omogeneità dello stadio evolutivo)

3) diversificazione della società/squadra di appartenenza (principio di integrazione sociale)

4) allievi assistiti da Allenatori UEFA B (AIAC IMPERIA) assistenti dello stage (obiettivo formativo per gli allenatori)

5) preferenza in base alla predisposizione del ruolo (obiettivo dell’allenamento integrato e funzionale)

E' stata una grande esperienza formativa per i ragazzi, per gli allenatori e per i genitori. Per tutti un grande bagaglio di conoscenze sul calcio e sulla complessità del fenomeno a 360 gradi. Obiettivo raggiunto. La nostra speranza è che ognuno, (ciascuno nei rispettivi ruoli), riesca a trasformare in competenze ed abilità l’esperienza acquisita nell’intenso mese di lavoro svolto".

Tanti sono i ringraziamenti dell'organizzazione: "Vogliamo ringraziare la ASD Virtus Sanremo 2011, la Federazione Calcistica Principato di Seborga, l'ASD Taggia Calcio, l'Oratorio dei Borghi Cepollina di Taggia, i docenti Armando Caligaris e Katya Iannucci e tutto lo staff formato da Matteo Bianchini, Massimiliano Moroni, Andrea Paglieri, Daniele Capozucca e Patrick Lizza. Un grazie anche a tutti i genitori e i ragazzi presenti".

Questi i ragazzi che hanno partecipato al 'Soccer Individual Training 2019':

Lorenzo Fracchia (2006)

Nicolas Bregliasco (2007)

Francesco Caffi (2006)

Francesci Cavallero (2007)

Alessandro Falcone (2007)

Thomas Ferrante (2007)

Lorenzo Griguolo (2007)

Andrea Grisi (2007)

Edoardo Marino (2007)

Simone Mulattieri (2007)

Roberto Paglieri (2006)

Alessio Speranza (portiere 2007)

Umberto Marco Pezzi (2007)

Manuel Romeo (2007)

Mattia Maratea (2008)

Luca Tripodina (2007)

Tommaso Anfossi (2007)

Paolo Negro (2007)