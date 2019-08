Calcio. Preliminare Champions League: sconfitta per l'APOEL Nicosia di Paolo Tramezzani

Cade nel preliminare di Champions League e nel match di andata del terzo turno, l'APOEL Nicosia di mister Paolo Tramezzani.

Il tecnico ed ex giocatore di Inter e Piacenza, che nell'estate 2016 ha realizzato un camp estivo nella nostra provincia, dopo essersi laureato campione di Cipro al primo colpo sta cercando di riportare alla fase a gironi della massima competizione continentale i ciprioti.

Contro il Qarabag, arbitrato dall'imperiese Massa, qualcosa non è andato per il verso giusto. La compagine cipriota cede agli azeri (rivali del Neftchi Baku dell'ex Sanremese Roberto Bordin) per 1-2 e riuscendo a segnare la rete della speranza solo in pieno recupero.

Ritorno tra una settimana in Azerbaijan, dove ai ciprioti servirà vincere con due gol di scarto per accedere al playoff: una vera e propria impresa.