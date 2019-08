Calcio, Promozione. Ventimiglia, c'è il ritorno in granata di Andrea Giglio: "Ci sono tutte le carte in regola per fare bene" (VIDEO)

In casa Ventimiglia c'è il gradito ritorno dell'esperto difensore centrale Andrea Giglio, che torna a vestire la maglia granata a distanza di molti anni dall'ultima volta.

Dopo le esperienze a Carlin's Boys, Camporosso, Ospedaletti e Don Bosco Valle Intemelia, il difensore è pronto per questa nuova avventura alla corte di mister Luccisano, come esternato ai nostri microfoni.

Ventimiglia 2019/2020: spicca il ritorno di Andrea Giglio

"Ci sono tutte le carte in regola per fare bene. Non mi aspettavo questa chiamata, ma sono contento di far parte di questo gruppo".